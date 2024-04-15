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15 апреля, 12:13

Аксёнов сроком на полгода ввёл запрет на трудоустройство иностранцев в Крыму

Обложка © АГН "Москва" / Антон Кардашов

Обложка © АГН "Москва" / Антон Кардашов

Власти Крыма на полгода запретили предоставлять работу иностранцам по патентам по 35 видам экономической деятельности. Среди запрещённых сфер — розничная и оптовая торговля, производство пищевых продуктов и напитков, образование, работа в области телевизионного и радиовещания, деятельность по обслуживанию зданий и территорий и многое другое. Как сообщил в своём телеграм-канале в понедельник, 15 апреля, глава Крыма Сергей Аксёнов, решение было принято по результатам проверок: из более чем пятисот человек, нарушивших миграционное законодательство, не менее сотни работали незаконно.

"Теперь, согласно указу, в патенте на временную работу для иностранцев будет указываться их профессия. Также принят указ, устанавливающий запрет на привлечение иностранных граждан, работающих на основании патентов, в определённые сферы", указал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо. Совместно с МВД власти региона договорились о принятии ряда дополнительных мер, которые "позволят упорядочить ситуацию", добавил он.

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А ранее в России предложили провести проверку выдачи всех паспортов иностранцам за последние десять лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. По словам депутата, есть лица, которые получают гражданство нашей страны с нарушением миграционного законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминалом.

Марина Калегина
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