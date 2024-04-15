Врач раскрыла обратную печальную сторону "суперспособности" много есть и не толстеть

Есть такой тип людей, которые не ограничивают себя в еде, в том числе вредной, и не толстеют. Такая "суперспособность" у некоторых вызывает чувство зависти, и, на самом деле, это может говорить о хорошем метаболизме, но также и о нарушениях здоровья, пояснила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

"Энергия, которая приходит в организм с пищей, никуда не исчезает. Она может потратиться на потребности организма — на какие-то химические реакции, на движение, работу сердца, мозга, лёгких и так далее. Поэтому если человек ест и не толстеет, то, скорее всего, он тратит то, что съедает, в таком количестве, что ничего не запасается. То есть у него повышенный расход энергии, он физически активен. Это вариант здоровья", — пояснила в интервью радио Sputnik специалист.

По её словам, бывают и другие варианты. Если человек много ест и при этом худеет, у него могут быть определённые заболевания. Например, очень высокие метаболические функции — гиперфункция щитовидной железы, или тиреотоксикоз. В этом случае развивается так называемый пожар обмена, то есть человек действительно ест и худеет, но это не норма.

Причиной болезненной стройности могут быть и паразиты. Часто их присутствие сопровождается интоксикацией, то есть они не просто живут и питаются, но и выделяют токсины. Это очень негативно действует на человека, и он плохо выглядит. Помимо того, к худобе может приводить нарушение процессов переваривания и всасывания пищи, предупредила эндокринолог.

"Представим себе двух людей, которые съели одинаковые 1500 килокалорий за сутки. Но у одного диарея, он плохо усваивает пищу, и он из этих 1500 килокалорий смог получить только 900. Он действительно будет худым. Другой, с нормальным пищеварением, все эти 1500 килокалорий усвоил", — привела пример врач.