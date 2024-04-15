В Госдуме оценили вероятность пасхального перемирия с Украиной

У России есть возможность заключить с Киевом перемирие на время Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. Таким мнением поделился первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако, по его словам, есть вероятность, что украинская сторона может воспользоваться договорённостью о прекращении огня, чтобы перегруппировать свои силы.

"Возможно, и объявят. Я думаю, это было бы хорошо, если бы все договорённости исполнялись. К сожалению, получается не так. Если кто-то будет это использовать в качестве перегруппировки своих сил, это может повлиять", — сказал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

Он также добавил, что прекращение огня на время религиозного праздника крайне важно для православных верующих.

К слову, за время спецоперации (СВО) Россия и Украина ни разу не объявляли пасхальное перемирие. В прошлом году подобных предложений не выражала ни одна из сторон.