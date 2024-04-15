Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 12:47

В Госдуме оценили вероятность пасхального перемирия с Украиной

Депутат Чепа допустил возможность перемирия с Киевом на время Пасхи

У России есть возможность заключить с Киевом перемирие на время Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая. Таким мнением поделился первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако, по его словам, есть вероятность, что украинская сторона может воспользоваться договорённостью о прекращении огня, чтобы перегруппировать свои силы.

"Возможно, и объявят. Я думаю, это было бы хорошо, если бы все договорённости исполнялись. К сожалению, получается не так. Если кто-то будет это использовать в качестве перегруппировки своих сил, это может повлиять", — сказал парламентарий в беседе с "Лентой.ру".

Он также добавил, что прекращение огня на время религиозного праздника крайне важно для православных верующих.

К слову, за время спецоперации (СВО) Россия и Украина ни разу не объявляли пасхальное перемирие. В прошлом году подобных предложений не выражала ни одна из сторон.

Макрон рассчитывает, что Си Цзиньпин поддержит идею об "олимпийском перемирии"
Макрон рассчитывает, что Си Цзиньпин поддержит идею об "олимпийском перемирии"

Напомним, в прошлом году папа римский Франциск предложил установить двухнедельное перемирие на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи у православных и католиков. Однако тогда боевые действия не прекратились.

Обложка ©

TACC / Дмитрий Рогулин

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров