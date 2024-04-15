"Зацепили что-то из ГСМ": Подполье сообщило об ударе по Полтаве

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о зафиксированном ударе по украинскому городу Полтаве. По его словам, судя по цвету дыма, воспламенились горюче-смазочные материалы (ГСМ).

"Судя по цвету дыма, зацепили что-то из ГСМ", — приводит РИА "Новости" слова Лебедева.

Других подробностей происшествия не приводится. Как сообщают украинские телеграм-каналы, несколько минут назад в Полтаве прогремело несколько взрывов, после которых начался пожар. До этого на территории региона была объявлена воздушная тревога.