ВС России уничтожили скопления личного состава и техники ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населённом пункте Гуляйполе... После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы", — сказал он в беседе с РИА "Новости".