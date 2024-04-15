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15 апреля, 07:40

Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили солдат и технику ВСУ в Гуляйполе

ВС России уничтожили скопления личного состава и техники ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Под обстрелами были бандеровцы, засевшие в населённом пункте Гуляйполе... После разведки с неба были нанесены удары, в результате которых была уничтожена техника и сами бандеровцы", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

На Николаевском направлении ВС РФ поразили цели в Дмитровке, Яселке и Куцурубе. В Сумской области наши бойцы уничтожили склад ВСУ в районе населённого пункта Краснополье. Также ВС РФ ударили по Великой Писаревке, куда ранее прибыли новые подразделения. Под ударом оказался и населённый пункт Середина-Буда, где, по словам Лебедева, находится мощная электростанция и военный склад вблизи местного аэродрома.

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Напомним, тем временем власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры. А в Славянске, по словам Сергея Лебедева, ВС РФ ударили по расположению ВСУ, где также находились французские наёмники.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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