Портал в ад или база пришельцев? Под Ростовом в поле нашли огромную чёрную дыру

В городе Гуково Ростовской области образовался гигантских размеров кратер, который в шутку называют порталом в ад или секретной подземной базой пришельцев. Об этом сообщает Don Mash.

В Ростовской области нашли огромную воронку в городе Гуково. Видео © Telegram / Don Mash

По информации телеграм-канала, воронку глубиной в несколько метров нашёл местный житель. По словам мужчины, кусок поля просто "ушёл в шахту" — дна даже не видно.

"Работёнка у меня сегодня всем на зависть. Она (дыра. — Прим. Life.ru) просто на ровном месте. Тут ничего не было. Кусок просто под землю ушёл", — подчеркнул очевидец, добавив, что ему предстоит эту яму засыпать.