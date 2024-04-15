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15 апреля, 13:54

Портал в ад или база пришельцев? Под Ростовом в поле нашли огромную чёрную дыру

В Ростовской области в Гукове обнаружили огромный кратер в поле

В городе Гуково Ростовской области образовался гигантских размеров кратер, который в шутку называют порталом в ад или секретной подземной базой пришельцев. Об этом сообщает Don Mash.

В Ростовской области нашли огромную воронку в городе Гуково. Видео © Telegram / Don Mash

По информации телеграм-канала, воронку глубиной в несколько метров нашёл местный житель. По словам мужчины, кусок поля просто "ушёл в шахту" — дна даже не видно.

"Работёнка у меня сегодня всем на зависть. Она (дыра. — Прим. Life.ru) просто на ровном месте. Тут ничего не было. Кусок просто под землю ушёл", — подчеркнул очевидец, добавив, что ему предстоит эту яму засыпать.

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Голодные крысы прогрызли огромную дыру в потолке в подмосковной квартире

А ранее Life.ru сообщал, что автобус с людьми провалился в 150-метровую воронку у шахты в Казахстане. Погибло два человека.

Обложка ©

Telegram / Don Mash

Дарья Нарыкова
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