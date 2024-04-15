Портал в ад или база пришельцев? Под Ростовом в поле нашли огромную чёрную дыру
В Ростовской области в Гукове обнаружили огромный кратер в поле
В городе Гуково Ростовской области образовался гигантских размеров кратер, который в шутку называют порталом в ад или секретной подземной базой пришельцев. Об этом сообщает Don Mash.
В Ростовской области нашли огромную воронку в городе Гуково. Видео © Telegram / Don Mash
По информации телеграм-канала, воронку глубиной в несколько метров нашёл местный житель. По словам мужчины, кусок поля просто "ушёл в шахту" — дна даже не видно.
"Работёнка у меня сегодня всем на зависть. Она (дыра. — Прим. Life.ru) просто на ровном месте. Тут ничего не было. Кусок просто под землю ушёл", — подчеркнул очевидец, добавив, что ему предстоит эту яму засыпать.
А ранее Life.ru сообщал, что автобус с людьми провалился в 150-метровую воронку у шахты в Казахстане. Погибло два человека.
Telegram / Don Mash