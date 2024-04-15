Дорожники приступили к укладке верхнего слоя на трассах между ДНР, ЛНР и Ростовской областью
Обложка © Секретариат вице-премьера Марата Хуснуллина
В ЛНР дорожники приступили к работам по укладке верхнего слоя асфальта на участке от Луганска до автомобильного пункта пропуска Изварино, а в Донецкой Народной Республике — на участке между Донецком и АПП Успенка. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Статус автодороги федерального значения трассе Р-260 присвоен в прошлом году: она проходит по территории Волгоградской, Ростовской областей и Луганской Народной Республики, являясь в том числе важной транспортной артерией для грузоперевозок.
"Сейчас на этой автодороге на территории ЛНР идёт укладка более 80 км верхнего слоя асфальта. Также в хорошем темпе ведутся ремонтные работы на более чем 50 км трассы Донецк — Харцызск — Амвросиевка до КПП Успенка. Здесь задействовано порядка 120 специалистов и более 70 единиц спецтехники", — рассказал вице-премьер.
Зампред Правительства отметил, что работы выполняются под контролем специалистов госкомпании "Автодор". На сегодня в ДНР уже уложено 50,3 км нижнего слоя асфальтобетонной смеси и более 14 км верхнего слоя покрытия, а в ЛНР приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона, параллельно устанавливают бордюрный камень.
"На обеих трассах идёт ремонт водопропускных труб и монтаж барьерного ограждения. После этого установят остановочные павильоны, дорожные знаки и нанесут разметку", — прокомментировал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.
Напомним, что в начале февраля вице-премьер Марат Хуснуллин отчитался о восстановлении почти всех многоквартирных домов Мариуполя. Он рассказал, что восстановлением пострадавшей инфраструктуры в новых регионах занято около 40 тысяч строителей. Хуснуллин назвал этот инфраструктурный проект самым масштабным на сегодняшний день.