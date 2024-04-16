Всемирный день голоса, Никита Водопол: Праздники и приметы 16 апреля Государственных праздников 16 апреля в России нет. Поздравляем врачей-специалистов, чья специализация напрямую или косвенно связана с поддержанием здоровья голоса человека, задабриваем водяного на Никиту Водопола. 15 апреля, 21:00 Какие сегодня, 15 апреля, праздники в России? Обложка © Freepik

Всемирный день голоса

Дата в 2024 году: 16 апреля, вторник.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

16 апреля отмечается Всемирный день голоса (World Voice Day) — праздник, посвящённый феномену человеческого голоса и его важности в жизни людей. Инициатором его учреждения в 1999 году выступила Американская академия отоларингологии. В России праздник стал отмечаться с 2006 года.

В этот день проводятся различные мероприятия с участием специалистов, занимающихся лечением и профилактикой заболеваний голосового аппарата. Семинары, лекции и симпозиумы собирают врачей разных специальностей — фониатров, оториноларингологов, невропатологов, эндокринологов — для обмена опытом в области поддержания здоровья голоса.

Осмотр врача-отоларинголога. Фото © Freepik

Никита Водопол

Дата в 2024 году: 16 апреля, вторник.

Другие названия: Никита Ледолом; День Никиты; Угощение водяного; Никитин день; праздник рыболовов.

Церковное название: преподобного Никиты Исповедника, игумена Мидикийского.

Значение: почтение памяти святого Никиты Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря.

Народный праздник Никита Водопол отмечается 16 апреля (дата по старому стилю — 3 апреля). В православной церкви в этот день почитают святого Никиту Исповедника, настоятеля Мидикийского монастыря.

Святой Никита Исповедник жил в VIII–IX веках в городе Кесария Вифинская. Оставшись сиротой в младенчестве, он был воспитан бабушкой в любви к православной вере. В юности Никита стал послушником у затворника Стефана, а затем отправился в Мидикийский монастырь.

Святой Никита Исповедник. Фото © Azbyka.ru

Через семь лет службы в монастыре Никита был рукоположен в священники и стал игуменом после смерти преподобного Никифора. Бог даровал ему дар чудотворения: он исцелял больных, изгонял бесов и совершал другие чудеса.

Во время иконоборческой ереси Никита вместе с другими игуменами был вызван к императору, который пытался склонить их к расколу. Никита остался верен православию и не дал своим братьям совершить грех ереси, за что они были заключены в темницу.

Вторично Никита был брошен в заточение после того, как не отказался от веры в иконы. Он провёл в темнице шесть лет, где продолжал совершать чудеса, пока в 824 году не скончался.

Народное название праздника 16 апреля "Водопол" связано с началом ледохода и открытием рыбацкого промыслового сезона, хотя льдины ещё гуляют по рекам и озерам. Поэтому в это время пристально следят, чтобы паводок не нанёс беды своим разливом. Предсказать заранее, насколько поднимется вода, можно по расположению гнёзд и кротовых нор.

Картина Трутовского Константина Александровича "В половодье". Фото © Wikipedia

16 апреля, в день Никиты Водопола, принято идти на рыбалку. В этот день, согласно народным поверьям, просыпается водяной. После долгой зимней спячки он находится в плохом настроении и может навредить рыбакам, передавить рыбу и оставить их без улова.

Чтобы задобрить водяного, ему приносят гостинцы: вино, водку, хлеб, кашу, куриные потроха. С полуночи и до рассвета эти подношения оставляют на берегу водоёмов в надежде умилостивить духа воды и обеспечить себе хороший улов.

Природные приметы на 16 апреля:

Дождливый день 16 апреля предвещает холодную и ненастную весну.

Если дует северный ветер, то скоро пойдёт дождь.

Мать-и-мачеха зацвела на Никиту Водопола — жди беды.

Именины 16 апреля отмечают:

Никита.

Авторы Андрей Соколов