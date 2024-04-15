Токаев криминализировал домашнее насилие в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал пакет документов, криминализирующих домашнее насилие и ужесточающих ответственность за педофилию. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Текст законов опубликуют позже, однако их содержание уже известно.

Так, за умышленный лёгкий вред здоровью полагаются штраф, исправительные или общественные работы либо арест на срок до 15 суток, за вред средней тяжести — до трёх лет лишения свободы, а за тяжкий вред — от трёх до восьми лет лишения свободы. В последних двух случаях ранее предусматривалось лишь ограничение свободы.

Кроме того, за истязание суд сможет назначить до трёх лет лишения свободы при двух годах ранее, за изнасилование или убийство детей — пожизненный срок, тогда как ранее преступнику могли также дать 20 лет колонии, а за доведение до самоубийства — от пяти до девяти лет лишения свободы. Ранее предусматривалось наказание в виде трёх-пяти лет заключения.

Также в Казахстане вводится новое преступление — пропаганда самоубийства, за которое предполагается штраф или от трёх до пяти лет лишения свободы, если суицид был совершён. А за буллинг несовершеннолетних предусматривается штраф.