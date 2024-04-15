Почти треть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве, и это — не предел

Погода в Москве на этой неделе будет определяться циклонической циркуляцией, которая, как правило, сопровождается пасмурной погодой и осадками. Об этом предупредил журналистов научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, за сутки в столице уже выпала почти треть месячной нормы осадков.

Ранее москвичей предупреждали, что погода на неделе испортится настолько, что даже пойдёт мокрый снег. Метеочувствительным в ближайшие дни придётся несладко ещё и потому, что ожидается "барическая пила", из-за которой атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 миллиметров ртутного столба. Так, в понедельник показания барометров упадут до 732 миллиметров, что будет наиболее низким значением. Однако и в пятницу ожидается значительное "обрушение" — до 734 миллиметров.