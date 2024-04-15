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15 апреля, 13:41

Актёра Василия Ливанова положили в московский кардиоцентр

Главный Шерлок Холмс советского кино Василий Ливанов планово госпитализирован в московский кардиоцентр. Об этом телеканалу "360" сообщила его супруга Елена Артемьевна. Сколько времени народный артист будет находиться в больнице, пока не известно. Его жена охарактеризовала самочувствие Ливанова как прекрасное и призвала журналистов не волноваться.

"Всё в порядке. У нас плановая госпитализация, каждый год", добавила собеседница наших коллег.

Актёр Ливанов считает, что Пугачёва недостойна, чтобы о ней говорили
Актёр Ливанов считает, что Пугачёва недостойна, чтобы о ней говорили

Напомним, что недавно в СМИ пришла информация, что у 88-летнего народного артиста Василия Ливанова подозрение на онкологию. Сам Василий Борисович в разговоре с журналистами заявил, что ни на что не жалуется и считает себя здоровым, а к врачам якобы обратился из-за общей слабости.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Марина Калегина
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