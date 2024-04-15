Актёра Василия Ливанова положили в московский кардиоцентр

Главный Шерлок Холмс советского кино Василий Ливанов планово госпитализирован в московский кардиоцентр. Об этом телеканалу "360" сообщила его супруга Елена Артемьевна. Сколько времени народный артист будет находиться в больнице, пока не известно. Его жена охарактеризовала самочувствие Ливанова как прекрасное и призвала журналистов не волноваться.

"Всё в порядке. У нас плановая госпитализация, каждый год", — добавила собеседница наших коллег.