Началась регистрация избирателей на предварительное голосование "Единой России"

Стартовала регистрация избирателей на предварительное голосование "Единой России" (ЕР), сообщили в пресс-службе партии. Она продлится до 24 мая на сайте PG.ER.RU, верификацию там можно пройти через "Госуслуги" или mos.ru, если гражданин из Москвы.

Принять участие могут все совершеннолетние жители регионов, в которых осенью ожидаются выборы. По словам замсекретаря Генсовета ЕР Сергея Перминова, более семи тысяч человек уже подали заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" для отбора на предстоящие в сентябре региональные выборы. Более того, ожидается большой интерес со стороны граждан.

"В этом году на осенних выборах смогут голосовать порядка 46 миллионов избирателей. По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний — рекордный для региональных выборов", — отметил он.