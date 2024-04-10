В "Единой России" рассказали о помощи Оренбуржью, которую оказывает вся страна

Волонтёрский центр и гуманитарный штаб были развёрнуты в Оренбургской области сразу, как только стала понятна серьёзность вызванной половодьем чрезвычайной ситуации в регионе. В Орске работает множество волонтёров, гуманитарную помощь отправляют со всей страны. Об этом Life.ru рассказал заместитель секретаря Оренбургского регионального отделения партии по организационным вопросам, руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Юрий Мироненко.

"С самых первых минут волонтёрский центр начал свою работу. Развёрнут гуманитарный штаб, со всех регионов поступают звонки — нам отправляют гуманитарную помощь. Уже пришли машины из Нижнего Новгорода, Удмуртии, Татарстастана, Башкортостана, Самары, Пензы, Подмосковья, Дагестана, на подлёте самолёт из Тулы. Нам помогает вся страна в едином порыве — жители Оренбургской области везут гуманитарку в Орск", — сообщил он.

Мироненко добавил, что город испытывает острую нужду в воде и любая посильная помощь с её поставками приветствуется. Сейчас в Орске работают 150 добровольцев, однако пиковое число единовременно действующих активистов могут повысить до 500. Кроме того, администрация города поддерживает постоянный контакт с Министерством по чрезвычайным ситуациям и представителями специальных служб.