В "Единой России" рассказали о помощи Оренбуржью, которую оказывает вся страна
Руководитель Регисполкома ЕР Мироненко: Гумпомощь Орску шлёт вся Россия
Последствия половодья в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Волонтёрский центр и гуманитарный штаб были развёрнуты в Оренбургской области сразу, как только стала понятна серьёзность вызванной половодьем чрезвычайной ситуации в регионе. В Орске работает множество волонтёров, гуманитарную помощь отправляют со всей страны. Об этом Life.ru рассказал заместитель секретаря Оренбургского регионального отделения партии по организационным вопросам, руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия" Юрий Мироненко.
"С самых первых минут волонтёрский центр начал свою работу. Развёрнут гуманитарный штаб, со всех регионов поступают звонки — нам отправляют гуманитарную помощь. Уже пришли машины из Нижнего Новгорода, Удмуртии, Татарстастана, Башкортостана, Самары, Пензы, Подмосковья, Дагестана, на подлёте самолёт из Тулы. Нам помогает вся страна в едином порыве — жители Оренбургской области везут гуманитарку в Орск", — сообщил он.
Мироненко добавил, что город испытывает острую нужду в воде и любая посильная помощь с её поставками приветствуется. Сейчас в Орске работают 150 добровольцев, однако пиковое число единовременно действующих активистов могут повысить до 500. Кроме того, администрация города поддерживает постоянный контакт с Министерством по чрезвычайным ситуациям и представителями специальных служб.
Пострадавшим, которых расположили в ПВР, предоставлено всё необходимое. Сами пункты временного размещения хорошо оснащены, в том числе и продуктами питания. Процесс обработки обращений жителей, которые звонят на горячую линию 122, ведётся постоянно. Волонтёры развозят по приходящим заявкам воду, пищу и всё необходимое, резюмировал Мироненко, выразив слова благодарности за поддержку всем причастным.
Напомним, 5 апреля Оренбургскую область накрыл один из мощнейших паводков, который когда-либо знал регион. Сначала на речной дамбе в Орске произошли два прорыва, а спустя день появилась информация о третьем. Утром 7 апреля в регион прибыл глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков. Сейчас обстановка в области по-прежнему сложная. По мнению властей, пик стихийного бедствия в Оренбуржье наступит в среду, 10 апреля. При этом многие оказывают помощь местным жителям. Так, например, добровольцы от "Единой России" и "Молодой гвардии Единой России" в посёлке Ленинский Луч подсобили в укреплении дамбы, перекрывающей поток воды.