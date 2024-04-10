Волонтёры "Единой России" и МГЕР помогли укрепить дамбу в пригороде Оренбурга
Волонтёры от "Единой России" и "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) помогли местным жителям в посёлке Ленинский Луч Оренбургской области укрепить дамбу для перекрытия потока воды. Об этом пишет пресс-служба партии в своём телеграм-канале.
Волонтёры Единой России и МГЕР помогли жителям укрепить дамбу в Оренбуржье. Видео © Единая Россия. Официально
По словам федерального координатора МГЕР по ПФО Андрея Шакулова, в посёлке Ленинский Луч, несмотря на сравнительно небольшое количество воды, угроза подтопления всё ещё сохраняется. Представители Гвардии проинформировали людей об эвакуации в пункты временного размещения (ПВР). Совместно с жителями региона и сотрудниками спецслужб представители МГЕР оказали содействие в постройке заградительных баррикад, чтобы приостановить поток воды.
Но на этой помощи добровольцы не останавливаются. В волонтёрских штабах ЕР подготавливают гуманитарную помощь и одежду для местных жителей, чтобы затем доставлять её по заявкам к конкретному адресу.
"Все условия для людей в ПВР созданы. Есть запасы и продуктов, и горячего питания. Заполняем склады, чтобы жители ни в чём не нуждались. Договорились, что волонтёры с педагогическим образованием будут заниматься с детьми, делать с ними уроки, проводить дополнительные занятия", — сказал секретарь регионального отделения партии Олег Димов.
Напомним, 5 апреля в Оренбургской области случился один из сильнейших в истории региона паводков. Сперва администрация зафиксировала на дамбе в городе Орске два прорыва, а днём позже стало известно об ещё одном прорыве. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация остаётся крайне непростой, а уровень воды будет расти. Власти Оренбургской области сообщили, что в своё пиковое состояние стихийное бедствие войдёт 10 апреля.
Telegram / Единая Россия. Официально