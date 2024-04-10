Волонтёры "Единой России" и МГЕР помогли укрепить дамбу в пригороде Оренбурга

Волонтёры от "Единой России" и "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) помогли местным жителям в посёлке Ленинский Луч Оренбургской области укрепить дамбу для перекрытия потока воды. Об этом пишет пресс-служба партии в своём телеграм-канале.

Волонтёры Единой России и МГЕР помогли жителям укрепить дамбу в Оренбуржье. Видео © Единая Россия. Официально

По словам федерального координатора МГЕР по ПФО Андрея Шакулова, в посёлке Ленинский Луч, несмотря на сравнительно небольшое количество воды, угроза подтопления всё ещё сохраняется. Представители Гвардии проинформировали людей об эвакуации в пункты временного размещения (ПВР). Совместно с жителями региона и сотрудниками спецслужб представители МГЕР оказали содействие в постройке заградительных баррикад, чтобы приостановить поток воды.

Но на этой помощи добровольцы не останавливаются. В волонтёрских штабах ЕР подготавливают гуманитарную помощь и одежду для местных жителей, чтобы затем доставлять её по заявкам к конкретному адресу.