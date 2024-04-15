На Украине прогремел взрыв в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кропивницком
В украинском городе Кропивницкий (ранее — Кировоград) прогремел мощный взрыв. Это произошло днём в понедельник, 15 апреля, сообщают местные СМИ.
Другие подробности пока не приводятся. Сейчас в ряде регионов Незалежной, включая Кировоградскую область, действует воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в результате удара был повреждён объект инфраструктуры в Днепропетровской области. Был ли на месте пожар, неизвестно. Также была информация о том, что в подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы.
Обложка ©
Getty Images / NurPhoto