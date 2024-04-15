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15 апреля, 14:04

Рогов: Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке ВСУ на Бердянск

Три мирных жителя пострадали при ракетной атаке на Бердянск со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Предварительно, погибших нет. Лёгкие ранения получили три мирных жителя", — приводит РИА "Новости" его слова.

Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили две украинские ракеты в Бердянске Запорожской области. Предварительно, это были англо-французские Storm Shadow.

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ТАСС / Александр Полегенько

Наталья Исакова
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