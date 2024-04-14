"Эсэсовская практика": В ДНР рассказали об охоте украинских дронов за мирными жителями

Украинская сторона активно применяет дроны, чтобы охотиться за мирными жителями. Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. В частности, по его словам, вражеские беспилотники атакуют раненных людей, а также машины с гражданскими.

Он также рассказал, что "эсэсовским" методом был ранен сотрудник коммунальных служб, который занимался ликвидацией последствий очередного обстрела со стороны ВСУ. Этот инцидент произошёл на дороге, соединяющей Донецк и Горловку. По словам Кимаковского, раненному мужчине не могли вовремя оказать помощь, так как над ним кружили дроны, тем самым не давая никому подойти к нему. Советник главы ДНР добавил, что по факту случившегося СК России уже возбудил уголовное дело.