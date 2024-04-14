"Эсэсовская практика": В ДНР рассказали об охоте украинских дронов за мирными жителями
Кимаковский: ВСУ охотятся за мирными жителями ДНР с помощью дронов
Украинская сторона активно применяет дроны, чтобы охотиться за мирными жителями. Такое заявление сделал советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский. В частности, по его словам, вражеские беспилотники атакуют раненных людей, а также машины с гражданскими.
"Это широкая практика, которую применяют сегодня вооружённые формирования Украины — мы её называем "эсэсовской" практикой", — приводит РИА "Новости" слова советника главы ДНР.
Он также рассказал, что "эсэсовским" методом был ранен сотрудник коммунальных служб, который занимался ликвидацией последствий очередного обстрела со стороны ВСУ. Этот инцидент произошёл на дороге, соединяющей Донецк и Горловку. По словам Кимаковского, раненному мужчине не могли вовремя оказать помощь, так как над ним кружили дроны, тем самым не давая никому подойти к нему. Советник главы ДНР добавил, что по факту случившегося СК России уже возбудил уголовное дело.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Удар пришёлся по жилому сектору, без газа осталось более 35 домов, ещё как минимум три здания повреждено. Среди погибших — четверо детей. На данный момент известно о 16 жертвах, разбор завалов продолжается.
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