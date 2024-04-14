Число погибших при украинском обстреле Токмака выросло до 16

Число погибших в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ выросло до 16. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребёнок. Один человек скончался в больнице", — написал он в телеграм-канале.