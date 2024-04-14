Число погибших при украинском обстреле Токмака выросло до 16
Работа спасателей на месте обстрела Токмака со стороны ВСУ. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Число погибших в результате обстрела Токмака со стороны ВСУ выросло до 16. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Четыре тела спасатели подняли из-под завалов, среди них один ребёнок. Один человек скончался в больнице", — написал он в телеграм-канале.
Из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжёлом состоянии, а восемь уже переведены на стационарное лечение. Специалисты продолжают разбор завалов.
Напомним, очередной обстрел Токмака произошёл вечером 12 апреля. Без газа осталось более 35 жилых домов, ещё как минимум три повреждено. Среди погибших — четверо детей.