Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 08:40

Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на автобус под Донецком

Последствия атаки украинского дрона на автобус под Донецком. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Последствия атаки украинского дрона на автобус под Донецком. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.

Женщина пострадала при атаке украинского дрона на пассажирский автобус в районе посёлка Александровка под Донецком. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Мирная жительница госпитализирована.

"В районе посёлка Александровка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на автобус, двигавшийся по маршруту № 99, одна женщина получила ранения. У автотранспортного средства выбиты окна, повреждены крыша и салон. Водитель помог пассажирам оперативно покинуть автобус", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Последствия атаки украинского дрона на автобус под Донецком. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

Последствия атаки украинского дрона на автобус под Донецком. Фото © Telegram / Пушилин Д.В.

ВСУ обстреляли брянский посёлок кассетными снарядами, один человек ранен
ВСУ обстреляли брянский посёлок кассетными снарядами, один человек ранен

Ранее ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Удар пришёлся по жилому сектору, без газа осталось более 35 домов, ещё как минимум три здания повреждено. Среди погибших — четверо детей. На данный момент известно о 16 жертвах.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • ВСУ
  • Региональные власти
  • Политика
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров