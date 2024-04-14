Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ на автобус под Донецком

Женщина пострадала при атаке украинского дрона на пассажирский автобус в районе посёлка Александровка под Донецком. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Мирная жительница госпитализирована.

"В районе посёлка Александровка в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника на автобус, двигавшийся по маршруту № 99, одна женщина получила ранения. У автотранспортного средства выбиты окна, повреждены крыша и салон. Водитель помог пассажирам оперативно покинуть автобус", — написал Пушилин в телеграм-канале.