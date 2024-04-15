Полковник объяснил важность изучения украинской "Бабы-яги"

Украинские дроны "Баба-яга", как и любое оружие противника, весьма ценны для изучения. Таким мнением в беседе с Life.ru поделился полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В частности, он обратил внимание на то, что этот сельскохозяйственный беспилотник ВСУ в своё время адаптировали под военные нужды.

"Этот дрон может летать и рассматривать поля, где-то, возможно, появилась желтизна и тому подобное. Но, кроме того, на внешней подвеске он может нести достаточно большой груз — до 10 килограммов. Это различного рода дефолианты, какие-то опрыскивания именно для сельскохозяйственных работ", — отметил специалист.

Он рассказал, что теперь же "Баба-яга" может нести мины, гранаты. Более того, БПЛА способен достаточно долго находиться в воздухе. Как полагает Матвийчук, изучение беспилотника может позволить российской стороне лучше с ним бороться, разобраться в его навигации, узнать, как он фотографирует и прочее. Что касается некого мужчины, у которого нашли "Бабу-ягу" в московском офисе, то, по словам нашего собеседника, с ним разберутся спецслужбы.