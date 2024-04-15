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15 апреля, 15:17

Потеряли связь 10 лет назад: Семья из Саратова нашла свою бабушку благодаря видео из Авдеевки

Волонтёры помогли семье из Саратова воссоединиться с бабушкой из Авдеевки

Семья из Саратова нашла свою бабушку благодаря роликам об освобождении Авдеевки в ДНР. Родственники потеряли связь в 2014 году, когда на Украине случился госпереворот, сообщает SHOT.

Семья из Саратова нашла свою бабушку, с которой потеряла связь в 2014 году из-за госпереворота на Украине. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, Юлия из Саратова последние десять лет ничего не знала о судьбе родной бабушки Людмилы Петровны, которая живёт в Авдеевке. Раньше родственницы регулярно созванивались, однако в 2014 году телефон пенсионерки перестал отвечать. Интернета у неё не было, а контактов соседей или знакомых внучка не имела. Женщина не могла приехать к бабушке по разным причинам.

Но недавно в одном из роликов из освобождённой Авдеевки жительница Саратова узнала свою бабушку и попросила волонтёров Народного фронта помочь с ней связаться. В итоге родственницы поговорили друг с другом по видеосвязи. Пенсионерка узнала, что за эти годы дважды стала прабабушкой. Теперь жительница Авдеевки ждёт в гости свою большую семью вместе с правнучками — с ними ей предстоит познакомиться впервые.

"Слава богу, что она живая и что теперь у нас есть шанс увидеться!" — сказала жительница Саратова.

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А ранее Life.ru писал, что волонтёры привезли жителям освобождённой Авдеевки сим-карты, чтобы они могли позвонить своим родственникам. Горожанам также доставили продуктовые наборы, медикаменты, хлеб и фрукты.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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