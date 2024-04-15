Евгению Беркович и Светлану Петрийчук внесли в перечень экстремистов
Евгения Беркович — российский театральный режиссёр. В 2013 году окончила мастерскую Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ. Участвовала в труппе "Седьмая студия", ставила спектакли в "Гоголь-центре", МХТ имени А.П. Чехова и на других театральных площадках. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов театрального режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Об этом сообщается в понедельник, 15 апреля, на сайте надзорного ведомства.
Они оказались в списке лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Российское законодательство предусматривает санкции в отношении этих граждан и организаций — банки обязаны заморозить их средства и приостановить обслуживание.
Год назад против Евгении Беркович и Светланы Петрийчук возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Причиной разбирательства стал спектакль Беркович "Финист — Ясный сокол" о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Обе театральные деятельницы задержаны, в тот же день им было предъявлено обвинение. Арест Беркович и Петрийчук неоднократно продлевался, своей вины они не признают.