Евгению Беркович и Светлану Петрийчук внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов театрального режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Об этом сообщается в понедельник, 15 апреля, на сайте надзорного ведомства.

Они оказались в списке лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Российское законодательство предусматривает санкции в отношении этих граждан и организаций — банки обязаны заморозить их средства и приостановить обслуживание.