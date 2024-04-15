Житель Дагестана подорвался на бомбе в коробке с "компроматом" от бывшего друга

В Дагестане мужчина получил тяжёлые травмы в результате срабатывания самодельного взрывного устройства (СВУ), которое подложил его бывший друг. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

В воскресенье, 14 апреля, в полицию обратился мужчина, который сообщил об исчезновении своего брата — 38-летнего жителя села Тандо Ботлихского района. Правоохранители и местные жители позже нашли его в овраге в полубессознательном состоянии.

"Сотрудниками МВД Дагестана совместно с коллегами из Управления ФСБ Дагестана установлено, что в 02:00 29-летний житель села Тлох произвёл закладку СВУ, в результате срабатывания которого и пострадал мужчина", — указано в сообщении.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что поссорился с бывшим другом и решил таким образом отомстить. Горе-товарищ отправил ему координаты коробки, в которой якобы находился некий "компромат". На самом деле же внутри лежала взрывчатка. Житель Дагестана попал в больницу с ранами от осколков. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого ущерба здоровью.