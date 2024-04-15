Волейболисток "Локомотива" обвинили в пропаганде ЛГБТ*

После того как калининградская женская команда по волейболу "Локомотив" одержала победу над столичным "Динамо", экс-спортсменка проигравшей стороны Елена Година написала в своей колонке разгромный пост. В нём она обвинила спортсменок "Локомотива" Юлию Бровкину и турчанку Эбрар Каракурт в пропаганде ЛГБТ*.

Она опубликовала фото девушек и сообщила, что те на матчах демонстрировали "чудовищные жесты, имитирующие половой акт". А это, по словам автора блога, оскорбляет многонациональную культуру и историю РФ. Автор опубликовала и фото с вечеринки, на которых Каракурт и Бровкина предстали в "сатанинских обличьях".

"Представьте, что ваши дети окажутся рядом с подобным в одной раздевалке или душевой. Вы бы хотели, чтобы эти "представительницы" видели ваших детей переодевающимися после тренировки, касались их руками, приобщали к тому, чем бахвалятся?", — написала Година.

В "Локомотиве" реакцию на происходящее пока не дали.

Ранее Роскомнадзор обязал сервис по изучению иностранных языков Duolingo проверить контент на пропаганду ЛГБТ* и устранить все нарушения. Теперь приложению грозит запрет на публикацию материалов.