Обломки неизвестного объекта найдены в поле в Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области найдены обломки неизвестного объекта. Об этом сообщили в администрации района, сопроводив новость снимками с места происшествия.

"На территории Еланского района обнаружены детали упавшего летающего объекта. Обломки находятся на расстоянии от населённых пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет", — сообщили в администрации и добавили, что от деталей избавятся в ближайшее время.

На опубликованных фото можно увидеть металлические части объекта, с виду напоминающего самодельный беспилотник. Судя по кадрам, упал он в поле.