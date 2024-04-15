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15 апреля, 19:19

Обломки неизвестного объекта найдены в поле в Волгоградской области

Обломки неизвестного объекта найдены в поле в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Администрации Еланского района Волгоградской области

Обломки неизвестного объекта найдены в поле в Волгоградской области. Обложка © Telegram / Администрации Еланского района Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области найдены обломки неизвестного объекта. Об этом сообщили в администрации района, сопроводив новость снимками с места происшествия.

"На территории Еланского района обнаружены детали упавшего летающего объекта. Обломки находятся на расстоянии от населённых пунктов, повреждений имущества граждан не произошло, жертв нет", — сообщили в администрации и добавили, что от деталей избавятся в ближайшее время.

На опубликованных фото можно увидеть металлические части объекта, с виду напоминающего самодельный беспилотник. Судя по кадрам, упал он в поле.

Обломки беспилотника найдены в Молдавии на границе с Одесской областью
Обломки беспилотника найдены в Молдавии на границе с Одесской областью

Кстати, в Воронежской области местные жители находят десятки украинских беспилотников после таяния снега. По информации властей, они были подавлены российскими системами РЭБ

Оксана Попова
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