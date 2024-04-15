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15 апреля, 20:01

Тикнизяну отказали в возбуждении уголовного дела на его бывшую девушку

Футболисту "Локомотива" Тикнизяну отказали в возбуждении дела на его экс-девушку

Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян. Обложка © t.me / ФК "Локомотив" Москва

Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян. Обложка © t.me / ФК "Локомотив" Москва

Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян недавно подал заявление в полицию на свою бывшую девушку Кристину Строкову, но ему отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом она сама написала в социальных сетях.

По словам Строковой, спортсмен обвинил её в снятии денег с принадлежащего ему счёта без его ведома. Она также опубликовала фото принятого на рассмотрение правоохранителями заявления.

"В возбуждении уголовного дела отказано. Желаю некоторым людям уже вернуться из Абу-Даби в реальность и обрести солнце внутри себя", — написала Строкова

"Я сказала да": Ведущая "Матч ТВ" Ромашкина рассказала о предложении Тикнизяна
"Я сказала да": Ведущая "Матч ТВ" Ромашкина рассказала о предложении Тикнизяна

Ранее Life.ru писал, Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина поженились. Свадьба прошла в Москве 24 октября, но новобрачные сообщили об этом только 2 ноября.

Алексей Соловьёв
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