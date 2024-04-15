Тикнизяну отказали в возбуждении уголовного дела на его бывшую девушку
Футболисту "Локомотива" Тикнизяну отказали в возбуждении дела на его экс-девушку
Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян. Обложка © t.me / ФК "Локомотив" Москва
Защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян недавно подал заявление в полицию на свою бывшую девушку Кристину Строкову, но ему отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом она сама написала в социальных сетях.
По словам Строковой, спортсмен обвинил её в снятии денег с принадлежащего ему счёта без его ведома. Она также опубликовала фото принятого на рассмотрение правоохранителями заявления.
"В возбуждении уголовного дела отказано. Желаю некоторым людям уже вернуться из Абу-Даби в реальность и обрести солнце внутри себя", — написала Строкова
Ранее Life.ru писал, Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина поженились. Свадьба прошла в Москве 24 октября, но новобрачные сообщили об этом только 2 ноября.