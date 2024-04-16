На Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала

Украинские власти планируют заблокировать 83 российских TikTok-канала в рамках борьбы с так называемой "пропагандой РФ". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в своём телеграм-канале.

"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети "Тикток" для противодействия распространению российской пропаганды в Сети", — говорится в сообщении.

В обнародованном ранее этим центром списке фигурируют 83 канала. Основная часть из них принадлежит различным медийным лицам и российским средствам массовой информации.