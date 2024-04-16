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15 апреля, 21:16

На Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала

СНБО: На Украине за пропаганду заблокируют 83 российских TikTok-канала

Украинские власти планируют заблокировать 83 российских TikTok-канала в рамках борьбы с так называемой "пропагандой РФ". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в своём телеграм-канале.

"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети "Тикток" для противодействия распространению российской пропаганды в Сети", — говорится в сообщении.

В обнародованном ранее этим центром списке фигурируют 83 канала. Основная часть из них принадлежит различным медийным лицам и российским средствам массовой информации.

В TikTok начали появляться новые видео российских блогеров
В TikTok начали появляться новые видео российских блогеров

Ранее Life.ru писал, что в "Тиктоке" завирусился новый тренд под названием "Будни уклониста". Украинские пользователи видеосервиса показывают свою жизнь на широкую ногу после бегства от принудительной мобилизации в ряды ВСУ и хвастаются свободой.

Обложка ©

Unsplash / Solen Feyissa

Алексей Соловьёв
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