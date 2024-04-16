На Украине заблокируют 83 российских TikTok-канала
СНБО: На Украине за пропаганду заблокируют 83 российских TikTok-канала
Украинские власти планируют заблокировать 83 российских TikTok-канала в рамках борьбы с так называемой "пропагандой РФ". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в своём телеграм-канале.
"Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией соцсети "Тикток" для противодействия распространению российской пропаганды в Сети", — говорится в сообщении.
В обнародованном ранее этим центром списке фигурируют 83 канала. Основная часть из них принадлежит различным медийным лицам и российским средствам массовой информации.
Ранее Life.ru писал, что в "Тиктоке" завирусился новый тренд под названием "Будни уклониста". Украинские пользователи видеосервиса показывают свою жизнь на широкую ногу после бегства от принудительной мобилизации в ряды ВСУ и хвастаются свободой.
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