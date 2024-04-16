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15 апреля, 21:37

Российские силы накрыли огнём район аэродрома в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ атаковали район аэродрома в Полтавской области

Российские военные ударили в направлении военного аэродрома, расположенного в городе Миргороде в Полтавской области. Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В район военного аэродрома, который расположен на юго-востоке города Миргорода Полтавской области, было нанесено два удара — в 22:50 и в 23:02 (понедельника)", — сообщил собеседник информагентства.

По его словам, данный военный объект использовался Вооружёнными силами Украины в качестве так называемого аэродрома подскока. Подпольщик отметил, что эта воздушная гавань принимала самолёты Су-27, которые впоследствии наносили удары по Запорожской области и в направлении Крыма. Также, как утверждает Лебедев, там был расположен тренажёрный центр для пилотов. Помимо того, в районе аэродрома базировались различные службы снабжения.

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Ранее Life.ru писал, что Лебедев сообщал о зафиксированном ударе по украинскому городу Полтаве. По его словам, судя по цвету дыма, там воспламенились горюче-смазочные материалы.

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Telegram / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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