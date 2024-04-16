Минус 5 кг за 3 недели: Диетолог раскрыла способ быстрого похудения к лету

Чтобы сбросить за короткий срок как можно больше килограммов, нужно скорректировать образ жизни. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль. Она напомнила, что в вопросах похудения всегда важно отталкиваться от количества лишнего веса. Например, за полтора месяца можно избавиться от трёх или пяти килограммов, но при большем весе к вопросу нужно подходить глубже.

"Если лишний вес составляет три – пять килограммов, то за полтора месяца от них можно легко избавиться. Если же избыток более семи килограммов, нужно глубже подходить к вопросу, сдать анализы и найти истинную причину, которая привела к возникновению нежелательных цифр на весах", — пояснила Дюваль.

В числе подобных причин могут быть гормональный сбой, проблемы с ЖКТ. Чтобы комфортно худеть, нужно скорректировать образ жизни. В том числе ложиться не позднее 23:00 и спать хотя бы восемь часов, ведь процесс похудения запускается во сне. В противном случае организм впадает в стресс и процесс похудения затягивается.

Также нужно разнообразить и сбалансировать рацион питания. После 18:00 есть только белки и овощи на пару. А вот консервы, солёную пищу, фастфуд, копчёности и полуфабрикаты лучше исключить. Не стоит строить похудение на подсчёте калорий, ведь это просто энергия, поступающая в организм. Важнее — качество пищи. Чтобы человек не переедал, он должен понимать, сколько энергии ему нужно, чтобы чувствовать себя комфортно, а также определить микроэлементы, необходимые для поддержания здоровья. Например, если на работе много стресса, нужно есть больше продуктов с содержанием магния. Если мучают отёки, еда должна быть с повышенным содержанием калия.

Необходима и физическая активность. Не обязательно бросаться в крайности и заниматься тяжёлыми тренировками, ведь лишний вес — это уже нагрузка на скелет и сердечно-сосудистую систему. Поначалу лучше больше ходить, гулять и ездить на велосипеде.

"При таких привычках человек с небольшим избытком веса, до пяти килограммов, может сбросить его за три недели. Человек с большим лишним весом, до 30–35 килограммов, за тот же период может скинуть даже семь килограммов", — заключила специалист.