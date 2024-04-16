Заряжает энергией: Тренер назвал идеальное время суток для пробежки

Прежде чем начать заниматься бегом, нужно правильно поставить перед собой цель. Об этом газете "Вечерняя Москва" рассказал тренер Москомспорта Роман Морозов.

Например, если хочется зарядиться энергией, идеальное время для пробежки — утро. Однако если необходимо улучшить физическую форму, организму нужно дать проснуться. После этого желательно позавтракать, дождаться, когда переварится пища и только потом, часа в три дня, выбираться на пробежку.

Эксперт также советует отказаться от вечерних тренировок, ведь они перегружают нервную систему. Если вы только начинаете бегать, лучше придерживаться интервального ритма бега.

"При интервальном беге человек преодолевает определённую дистанцию и затем несколько метров отдыхает и идёт пешим шагом. Это развивает выносливость", — пояснил Морозов.

Перед тем как приступить к бегу, нужно разогреть все группы мышц. Для этого достаточно пятиминутной зарядки. После неё стоит начать со спокойного темпа и только через несколько метров разгоняться. Важно следить за дыханием: вдыхать через нос, выдыхать через рот. Это поможет избежать одышки, резюмировал тренер.