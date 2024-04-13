Россиянам объяснили, как получить таурин помимо энергетиков

Употребление пищи, богатой питательными веществами, и максимально возможное исключение из рациона быстрых углеводов и трансжиров — то, что нужно, чтобы привести себя в форму к лету. Обязательны также регулярные физические нагрузки: бег, плавание и т.д.

"Употребляйте не менее восьми стаканов воды в день для поддержания гидратации организма и избегайте излишнего употребления алкоголя и никотина. Старайтесь спать не менее семи-восьми часов в сутки для восстановления организма, а также практикуйте методы релаксации, такие как йога, медитация или дыхательные упражнения", — посоветовала в беседе с "Газетой.ru" врач – эндокринолог-диетолог, нутрициолог, специалист в области превентивной антивозрастной медицины, эксперт компании Solgar Аделина Муртазина.

По её словам, для восстановления просто необходимы некоторые биодобавки. Так, аминокислота L-карнитин поможет с энергетическим обменом. Она переносит жирные кислоты в митохондрии клеток, и там они расщепляются, выделяя энергию. В результате повышается работоспособность и выносливость, снижается избыточный вес. Синтезируется эта аминокислота в печени и почках, также содержится в красном мясе, рыбе, птице, молоке и твороге.

Следующая важная аминокислота — таурин — улучшает работу сердца, нервной системы, обмен веществ, а также благодаря своим антиоксидантным свойствам помогает защищать клетки от повреждений. Она часто входит в состав энергетических напитков и спортивных добавок, так как способствует физической выносливости, ускоряет восстановление после тренировок и повышает концентрацию внимания.

"Таурин также имеет другие полезные свойства, такие как участие в процессе образования желчных кислот, регуляция уровня сахара в крови, улучшение обмена веществ, и способствует снижению веса. Таурином богаты морепродукты (моллюски, устрицы, крабы), свиное и говяжье мясо, субпродукты (печень, сердце, почки, лёгкие), молочные продукты", — объяснила специалист, добавив, что с растительной пищей аминокислоту не получить.

Витаминоподобные вещества холин и инозитол (группы В, В4 и В8 соответственно) являются компонентами клеточных мембран и необходимы для здорового роста клеток. Они поддерживают энергообмен и являются гепатопротекторами, то есть ускоряют восстановление повреждённых тканей. Врач отметила, что инозитол полезен для повышения чувствительности к инсулину, снижения уровня глюкозы и здоровья кожи и волос. Можно купить пищевые добавки или регулярно употреблять в пищу мясо, яйца, рыбу, орехи и злаки.