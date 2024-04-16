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16 апреля, 01:14

Байден поблагодарил несуществующую страну за поддержку Украины

Байден вновь оговорился и поблагодарил народ Чехословакии за поддержку Украины

Президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / White House

Президент США Джо Байден. Обложка © Flickr / White House

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь попал в курьёзную ситуацию. На этот раз хозяин Белого дома оговорился и на встрече с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне "поблагодарил народ Чехословакии" за поддержку киевского режима.

"Не могу вам сказать, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии, Чешской Республики, в защите народа Украины", — заявил глава США.

Помимо того, Байден в очередной раз напомнил о ситуации с Конгрессом США, который всё ещё не одобрил очередную помощь для Украины. Политический деятель заявил, что американские законодатели должны одобрить финансирование Незалежной, уточнив, что они должны "сделать это сейчас".

В то же время президент США выразил своё мнение о том, что Россия не остановится на Украине по завершении специальной военной операции. Чтобы попытаться обосновать своё предположение, он напомнил о действиях СССР в Чехословакии в 1968 году.

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Ранее Life.ru писал, что Байден перепутал Украину с Ираком и Афганистаном, когда давал интервью телеканалу MSNBC. При этом американский лидер признал ошибки ведения политики по отношению к вышеназванным странам.

Алексей Соловьёв
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