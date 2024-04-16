Байден поблагодарил несуществующую страну за поддержку Украины

Президент Соединённых Штатов Джо Байден вновь попал в курьёзную ситуацию. На этот раз хозяин Белого дома оговорился и на встрече с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в Вашингтоне "поблагодарил народ Чехословакии" за поддержку киевского режима.

"Не могу вам сказать, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии, Чешской Республики, в защите народа Украины", — заявил глава США.

Помимо того, Байден в очередной раз напомнил о ситуации с Конгрессом США, который всё ещё не одобрил очередную помощь для Украины. Политический деятель заявил, что американские законодатели должны одобрить финансирование Незалежной, уточнив, что они должны "сделать это сейчас".

В то же время президент США выразил своё мнение о том, что Россия не остановится на Украине по завершении специальной военной операции. Чтобы попытаться обосновать своё предположение, он напомнил о действиях СССР в Чехословакии в 1968 году.