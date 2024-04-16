Байден обнародовал данные о доходах за 2023 год
Байден и его супруга в 2023 году заработали почти 620 тысяч долларов
За прошлый год действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали почти 620 тысяч долларов. Об этом говорится в их совместной налоговой декларации, которая была обнародована Белым домом.
Из неё следует, что они выплатили в казну в качестве подоходного налога при ставке 23,7% 146 629 долларов. Их общий доход за прошлый год при этом составил 619 976 долларов. Стоит отметить, что, согласно прошлогодним отчётам, президентская чета заработала 579 514 долларов.
В Вирджинии и Делавэре, где у них есть семейный дом, Джо и Джилл Байден заплатили около 35 тысяч долларов в качестве налога. В документах также указано, что президент США и первая леди за прошлый год направили в виде пожертвований в 17 благотворительных организаций 20 477 долларов.
Ранее LIfe.ru писал, что за 2023 год доход семьи Владимира Зеленского составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов, или свыше 29 миллионов рублей). Как уточняется, доходы семейства главы киевского режима преимущественно состояли из заработной платы, процентов по вкладам и дохода от предоставления недвижимости в аренду.
Flickr / The White House