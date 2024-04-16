Байден обнародовал данные о доходах за 2023 год

За прошлый год действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл заработали почти 620 тысяч долларов. Об этом говорится в их совместной налоговой декларации, которая была обнародована Белым домом.

Из неё следует, что они выплатили в казну в качестве подоходного налога при ставке 23,7% 146 629 долларов. Их общий доход за прошлый год при этом составил 619 976 долларов. Стоит отметить, что, согласно прошлогодним отчётам, президентская чета заработала 579 514 долларов.

В Вирджинии и Делавэре, где у них есть семейный дом, Джо и Джилл Байден заплатили около 35 тысяч долларов в качестве налога. В документах также указано, что президент США и первая леди за прошлый год направили в виде пожертвований в 17 благотворительных организаций 20 477 долларов.