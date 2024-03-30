Названа сумма, заработанная Зеленским за 2023 год
Доход семьи Зеленского за 2023 год составил более $316 тысяч
За 2023 год доход семьи Владимира Зеленского составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов или свыше 29 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные его офисом.
"Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен, в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа - ред.) — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны (около 17,5 млн рублей)", — говорится на сайте со ссылкой на декларацию.
Как уточняется, доходы семейства главы киевского режима преимущественно состояли из заработной платы, процентов по вкладам и дохода от предоставления недвижимости в аренду — сумма составила более 4,9 миллиона гривен (около 125 тысяч долларов или 11,5 млн рублей).
А пока на Украине публикуются данные о доходах самых верхушек, в стране проводятся чистки, связанные с "незаконным обогащением". Так, Зеленский уволил двух заместителей начальника Офиса президента Андрея Ермака — Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Известно, что первому готовятся предъявить подозрения, по его делу работает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
ТАСС / AP / Wolfgang Rattay