Названа сумма, заработанная Зеленским за 2023 год

За 2023 год доход семьи Владимира Зеленского составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов или свыше 29 миллионов рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные его офисом.

"Согласно декларации, доходы семьи Зеленских составили 12 миллионов 423 тысячи гривен, в том числе доход от продажи ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа - ред.) — 7 миллионов 455 тысяч 972 гривны (около 17,5 млн рублей)", — говорится на сайте со ссылкой на декларацию.