Путин подал декларацию о доходах за 2017–2022 годы как кандидат в президенты
Согласно официальным данным, за период с 2017 по 2022 год кандидат в президенты и нынешний глава государства, Владимир Путин заработал более 67,5 миллионов рублей, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
В декларации указано, что доходы главы государства включают зарплату, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военную пенсию, а также продажу имущества. Уточняется, что в собственности у Путина есть квартира 77 кв. м и гараж 18 кв. м в Петербурге, а также три машины — ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, "Нива" 2009 года выпуска и прицеп "Скиф" 1987 года выпуска.
Всего у президента 10 счетов в банках на сумму 54 416 604,52 рубля, а также 230 акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург". В графе "Обязательства имущественного характера" декларации Путин указал квартиру (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.
Напомним, что 22 января в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, однако в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. А сегодня накануне ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Kremlin.ru