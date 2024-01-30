Путин подал декларацию о доходах за 2017–2022 годы как кандидат в президенты

Согласно официальным данным, за период с 2017 по 2022 год кандидат в президенты и нынешний глава государства, Владимир Путин заработал более 67,5 миллионов рублей, говорится на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

В декларации указано, что доходы главы государства включают зарплату, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военную пенсию, а также продажу имущества. Уточняется, что в собственности у Путина есть квартира 77 кв. м и гараж 18 кв. м в Петербурге, а также три машины — ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, "Нива" 2009 года выпуска и прицеп "Скиф" 1987 года выпуска.