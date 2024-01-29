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29 января, 09:00

ЦИК зарегистрировала 198 доверенных лиц Путина

Центризбирком РФ зарегистрировал ещё 198 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Всего у него теперь 544 доверенных лица, в том числе актёр Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певица Диана Гурцкая и другие.

"Предлагается зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента Путина Владимира Владимировича в количестве 198 человек", — сообщила член ЦИК Наталья Бударина.

Постановление было принято единогласно.

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Напомним, что 22 января в Центризбирком поступили подписи в поддержку самовыдвижения Путина на выборах президента. Кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо предоставить не менее 300 тысяч подписей, однако в поддержку Путина собрали в десять раз больше, чем необходимо. А сегодня, 29 января, ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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