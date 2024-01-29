ЦИК зарегистрировала 198 доверенных лиц Путина

Центризбирком РФ зарегистрировал ещё 198 доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Всего у него теперь 544 доверенных лица, в том числе актёр Сергей Гармаш, певец Олег Газманов, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, певица Диана Гурцкая и другие.