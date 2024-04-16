Япония намерена сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Япония собирается сохранить свою долю в проектах по разработке нефти и газа в России, видя в них важность для энергетической безопасности. Об этом сообщается в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии".

В документе уточняется, что японское правительство собирается в несколько этапов избавиться от зависимости от энергоносителей РФ, в том числе нефти и угля. Притом делать это собираются поэтапно, чтобы не навредить бизнесу и населению.

"Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю", — сказано в документе.