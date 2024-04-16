Пожилой блогер из села под Иркутском может остаться на улице из-за местных властей

Известный блогер-миллионник Игорь Перевалов из иркутского рабочего посёлка Куйтун оказался в непростой ситуации. После смены местной власти 60-летний резчик по дереву может остаться на улице. Подробнее об истории узнал SHOT.

Перевалов мастерит поделки из дерева и бисера, тем самым зарабатывая на лекарства для супруги. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igoriablog

Перевалов жил в ветхом бараке вместе с супругой, которая из-за проблем со здоровьем не могла ходить. Всё изменилось в 2022 году, когда он заключил договор с бывшим главой посёлка Куйтун на бессрочную аренду здания старой школы и перебрался туда. Чтобы помочь любимой жене, мужчина оборудовал там мастерскую, где начал делать поделки из дерева и бисера. Потом он завёл тематический блог, где стал делиться с подписчиками своими работами.

Благодаря блогу мастер отправил жену в санаторий — и теперь Екатерина может ходить. Несмотря на улучшение самочувствия, женщине постоянно необходимы дорогие уколы и мази. Ситуацию осложняет то, что после смены местного главы посёлка договор с Игорем на аренду помещений хотят расторгнуть, а его вместе с женой выселить.

Эти споры идут на протяжении полутора лет. Мастер составил петицию и даже предложил выкупить здание, чтобы создать там мастерскую для детей. Перевалов хочет учить ребятишек резьбе по дереву и надеется, что эту сложную ситуацию удастся решить.