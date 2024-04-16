ФСБ задержала жителя Крыма за оскорбляющие верующих публикации в соцсети

Сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму задержали 53-летнего жителя крымской Алушты, неоднократно делавшего в социальной сети публикации оскорбительного для верующих содержания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Задержание жителя Крыма, публиковавшего оскорбляющий верующих контент в социальной сети. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

"Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили гражданина, подозреваемого в совершении противоправных действий, направленных на нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. 53-летний житель Алушты на своей странице в социальной сети неоднократно публиковал оскорбительный для верующих контент", — говорится в публикации.

Правоохранители провели обыски по месту проживания задержанного и изъяли оборудование, с помощью которого тот совершал публикации, нарушающие права граждан на свободу совести и вероисповедания. Материалы будут направлены в СК РФ для принятия соответствующего процессуального решения.