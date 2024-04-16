Три дрона ВСУ уничтожено над Белгородской областью ПВО России уничтожила три дрона ВСУ, запущенные по Белгородской области 16 апреля, 07:26 ВСУ попытались атаковать дронами Белгородскую область. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия совершила попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что всего сбито три дрона противника.

"Около 09:30 (по Москве) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ", — отметили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что российские войска в ходе спецоперации разгромили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины. По данным Минобороны, также за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах.

Авторы Татьяна Миссуми