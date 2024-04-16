Стример Бустер снизил цену на недостроенный коттедж в Подмосковье на 10 млн

Стример Бустер (Вячеслав Леонтьев) уже два года безуспешно пытается продать недостроенный люксовый коттедж в Московской области. SHOT пишет, что он уже понизил изначальную цену на 10 миллионов рублей и готов срезать ценник ещё сильнее, но завлечь покупателей по-прежнему не получается.

По информации телеграм-канала, трёхэтажный дом площадью 750 квадратных метров в элитном посёлке Новорижский оформлен на маму 27-летнего стримера. Продают недвижимость тоже от её имени за 90 миллионов рублей, заманивая потенциальных покупателей возможными скидками. По словам самого Вячеслава, два года строительства коттеджа обошлись ему в сумму более 100 миллионов рублей. Изначально площадь строения должна была составить 450 квадратов, но в процессе увеличилась почти вдвое.

Как объяснил сам Леонтьев, продать дом он решил, потому что устал вкладывать в него средства и понял, что предпочитает городскую жизнь загородной. Теперь особняк с кальянной, комнатой для стримов, большим бассейном и зоной отдыха никак не может найти нового владельца. Впрочем, есть одно исключение: скандальный блогер Меллстрой заявил, что готов выкупить коттедж, чтобы взорвать его на стриме, а Бустер ответил на это, что если и продаст дом ему, то не с дисконтом, а с наценкой.