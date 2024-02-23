Джиган и Самойлова уступили четверть цены за роскошный особняк в Подмосковье

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова уступили 45 миллионов рублей от первоначальной цены, чтобы побыстрее продать роскошный особняк в посёлке "Шато соверен" на Новой Риге в Подмосковье. Пара готова проститься с трёхэтажным домом, который всё ещё оформлен на музыканта в ипотеку, за 155 миллионов рублей. Ранее цена коттеджа составляла 200 миллионов, сообщает SHOT.













Сейчас супруги хотят оставить элитный особняк в Московской области ради нового дома. По их словам, прежнее место жительства сильно било по карману: съём обходился приблизительно в три миллиона рублей ежемесячно. По данным SHOT, последние полтора года пара с четырьмя детьми арендовала огромную резиденцию площадью 1745 квадратных метров в поместье Agalarov Estate в Истринском районе. На территории площадью 1,3 гектара с выходом к берегу реки есть большой бассейн, а дом оборудован лифтом на 13 человек. Самойлова шутила, что это не жильё, а отель.