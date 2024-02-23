Джиган и Самойлова уступили четверть цены за роскошный особняк в Подмосковье
SHOT: Джиган и Самойлова скинули ₽45 млн, чтобы поскорее продать дом на Новой Риге
Джиган и Оксана Самойлова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова уступили 45 миллионов рублей от первоначальной цены, чтобы побыстрее продать роскошный особняк в посёлке "Шато соверен" на Новой Риге в Подмосковье. Пара готова проститься с трёхэтажным домом, который всё ещё оформлен на музыканта в ипотеку, за 155 миллионов рублей. Ранее цена коттеджа составляла 200 миллионов, сообщает SHOT.
Сейчас супруги хотят оставить элитный особняк в Московской области ради нового дома. По их словам, прежнее место жительства сильно било по карману: съём обходился приблизительно в три миллиона рублей ежемесячно. По данным SHOT, последние полтора года пара с четырьмя детьми арендовала огромную резиденцию площадью 1745 квадратных метров в поместье Agalarov Estate в Истринском районе. На территории площадью 1,3 гектара с выходом к берегу реки есть большой бассейн, а дом оборудован лифтом на 13 человек. Самойлова шутила, что это не жильё, а отель.
Недавно блогерша у себя в социальных сетях сообщила, что они собираются переехать в новый дом, который лучше подойдёт семье с четырьмя детьми. При этом роскошный коттедж в посёлке "Шато соверен", взятый в ипотеку ещё в 2018 году, продать не получается уже почти год. Вполне возможно, что хозяева не в последний раз снизят свои запросы на продажу недвижимости, ведь кадастровая стоимость дома составляет 38 миллионов рублей, уточняет SHOT. Особняк облицован натуральным камнем, в коттедже есть камин, кинотеатр, тренажёрный зал, хаммам и четыре спальни с индивидуальными удобствами. Также на участке сооружён гостевой домик площадью 250 квадратных метров, а ещё две беседки и бассейн.
Напомним, в прошлом году Джиган объявил о продаже трёхэтажного дома в коттеджном посёлке "Шато соверен" после заявлений его супруги о том, что они больше вместе не живут. Впрочем, после этого музыкант переосмыслил своё поведение и отказался от вредных привычек ради семьи. А недавно звёздные супруги взялись за исполнение мечты пенсионерки Лидии Ляшевой из Сыктывкара, покорившей Интернет своими танцами на поп-концертах.