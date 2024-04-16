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Регион
16 апреля, 09:27

Украина в последнюю минуту сорвала сделку с Россией и Турцией по Чёрному морю

Reuters: Украина вышла из сделки с РФ и Турцией по судоходству в Чёрном море

Спустя два месяца переговорного процесса власти Украины в последний момент прекратили своё участие в обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море по соглашению с Россией и Турцией. Reuters со ссылкой на источники пишет, что Киев не препятствовал тому, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал объявление об этом соглашении, и вдруг передумал.

"В самую последнюю минуту Украина внезапно вышла из соглашения, и сделка была сорвана", — рассказал источник агентства.

В составе сделки сказано, что Турции, как посреднику, удалось договориться с Россией и Украиной о предоставлении свободного и безопасного прохода судов в Чёрном море. Москва и Киев предложили судам ряд гарантий безопасности, подчеркнув, что их вооружённые силы не станут атаковать, арестовывать и проводить обыски судов, если на них нет груза, либо же они заявлены как невоенные.

При этом заверения не относятся к военным кораблям и гражданским судам, на борту которых перевозят товары военного назначения, кроме морских рейсов, утверждённых сторонами в рамках международных назначений.

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Ранее в ООН рассказали о том, что генсек Гутерриш направлял письма Путину, Эрдогану и Зеленскому, касающиеся обеспечения безопасности для судов в Чёрном море. Тогда сообщалось, что переговоры продолжатся для создания неприкосновенности торговых маршрутов в регионе.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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