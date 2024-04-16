Украина в последнюю минуту сорвала сделку с Россией и Турцией по Чёрному морю

Спустя два месяца переговорного процесса власти Украины в последний момент прекратили своё участие в обеспечении безопасности судоходства в Чёрном море по соглашению с Россией и Турцией. Reuters со ссылкой на источники пишет, что Киев не препятствовал тому, чтобы президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал объявление об этом соглашении, и вдруг передумал.

"В самую последнюю минуту Украина внезапно вышла из соглашения, и сделка была сорвана", — рассказал источник агентства.

В составе сделки сказано, что Турции, как посреднику, удалось договориться с Россией и Украиной о предоставлении свободного и безопасного прохода судов в Чёрном море. Москва и Киев предложили судам ряд гарантий безопасности, подчеркнув, что их вооружённые силы не станут атаковать, арестовывать и проводить обыски судов, если на них нет груза, либо же они заявлены как невоенные.

При этом заверения не относятся к военным кораблям и гражданским судам, на борту которых перевозят товары военного назначения, кроме морских рейсов, утверждённых сторонами в рамках международных назначений.