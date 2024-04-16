Песков не стал комментировать срыв Украиной сделки по безопасности в Чёрном море 16 апреля, 09:48 Кремль не комментирует переговоры о безопасном судоходстве в Чёрном море. Обложка © freepik / wirestock

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать комментарии, отвечая на вопрос о срыве переговоров между Россией, Турцией и Украиной по теме безопасного прохода кораблей в Чёрном море.

"Мне нечего сказать по этой теме. Действительно, у нас с нашими турецкими партнёрами много разных тем на повестке дня, мы обсуждаем разные вопросы, включая вопросы, связанные с Чёрным морем. Но конкретно по этому сообщению мне нечего сказать", — сказал представитель Кремля журналистам.

Напомним, Reuters со ссылкой на источники пишет, что Украина в последнюю минуту сорвала сделку с Россией и Турцией по обеспечению безопасности в Чёрном море. По утверждению агентства, переговоры велись почти два месяца.

Авторы Татьяна Миссуми