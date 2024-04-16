Россиянам назвали способ избавиться от долгов "двойника"

От "случайной" долговой ямы не застрахован никто, особенно обладатели распространённых ФИО. Чужие штрафы для таких граждан могут обернуться серьёзными неприятностями вплоть до конфискации имущества, предупредил учредитель компании "Национальный центр банкротств" Дмитрий Токарев. По его словам, "должника" могут снять с международного авиарейса или забрать у него автомобиль прямо на дороге.

"Это может быть ответственность по кредитам, штрафам, просрочкам платежей", — объяснил эксперт в беседе с RuNews24.

Чтобы не попадать в неприятные ситуации с "долговым двойником" и жить спокойно, он рекомендует принимать меры предосторожности: регулярно проверять сайты ФССП, ГИБДД и "Госуслуги", в личных кабинетах которых можно найти информацию о существовании штрафа или задолженности. В случае нежелательной находки необходимо сообщить в соответствующий орган об ошибке. Игнорировать любого рода уведомления из вышеупомянутых органов нельзя, а наоборот, сразу же "взяться" за проблему, позвонив отправителям для выяснения обстоятельств.

А при списании денежных средств с карты Токарев советует поступить таким образом: сначала связаться с банком и узнать о причине, затем запросить копию выписки, найти ответственного пристава-исполнителя и связаться с ним по номеру на официальном сайте ФССП. В случае бездействия органов в таком случае на "должника" могут выйти коллекторы. При таком раскладе эксперт призывает подать жалобу через форму на сайте ФССП, в личном кабинете на "Госуслугах" и обратиться в прокуратуру и Министерство юстиции РФ.