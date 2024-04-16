В Кремле оценили китайский план урегулирования украинского конфликта

Подход Китайской Народной Республики к мирному разрешению кризиса на Украине сбалансирован и конструктивен, Москва его приветствует. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подход Пекина [по Украине] хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. <…> Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина", — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что сейчас в Москве не видят сдвигов в позиции Киева в пользу мирных переговоров.