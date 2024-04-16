В Кремле оценили китайский план урегулирования украинского конфликта
Песков: РФ приветствует конструктивный подход КНР к решению конфликта на Украине
Подход Китайской Народной Республики к мирному разрешению кризиса на Украине сбалансирован и конструктивен, Москва его приветствует. Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Подход Пекина [по Украине] хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен. <…> Мы приветствуем такую сбалансированную позицию Пекина", — сказал официальный представитель Кремля, добавив, что сейчас в Москве не видят сдвигов в позиции Киева в пользу мирных переговоров.
Ранее Песков заявил, что в Кремле не получали официальных предложений о начале перемирия на Украине на время проведения парижских Олимпийских игр-2024. Он также напомнил о том, что киевский режим в прошлом уже был замечен в использовании мирных инициатив для перегруппировки и перевооружения своих войск.
ТАСС / Сергей Карпухин