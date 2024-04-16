Шпиль рухнул во время пожара на старой фондовой бирже в Копенгагене

В датском Копенгагене загорелось здание старой фондовой биржи. Шпиль на охваченной бушующим пламенем крыше не выдержал и рухнул на улицу, этот момент сняли очевидцы, распространившие кадры в социальных сетях.

Старая фондовая биржа Копенгагена — одно из самых примечательных и знаменитых зданий города, шпиль на крыше был выполнен в форме переплетённых хвостов четырёх драконов. В последнее время в историческом здании, где была расположена штаб-квартира Датской торговой палаты, проходила реконструкция. О пострадавших не сообщалось.

Ранее Life.ru сообщал о том, что на заводе по производству снарядов в городе Скрантоне в американской Пенсильвании вспыхнул пожар. Некоторые из сделанных на этом предприятии боеприпасов направлялись на Украину в интересах ВСУ. На опубликованных очевидцами кадрах был виден поднимающийся над территорией завода чёрный дым. Компания-владелец General Dynamics подтвердила факт ЧП, заявив, что имело место небольшое возгорание, которое удалось оперативно погасить, никто из персонала при этом не пострадал.