На Донецком направлении подразделения ВС РФ группировки "Юг", заняв более выгодные позиции, нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе населённых пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.

Под удар попали бойцы 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ. Украинская армия в итоге за сутки потеряла около 630 солдат, боевую бронемашину и четыре автомобиля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", — сказано в сообщении министерства.