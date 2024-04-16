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16 апреля, 11:02

ВСУ за сутки потеряли 630 военнослужащих на Донецком направлении

На Донецком направлении подразделения ВС РФ группировки "Юг", заняв более выгодные позиции, нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районе населённых пунктов Андреевка, Красногоровка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны России в своём телеграм-канале.

Под удар попали бойцы 46-й аэромобильной, 92-й десантно-штурмовой, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ. Украинская армия в итоге за сутки потеряла около 630 солдат, боевую бронемашину и четыре автомобиля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", сказано в сообщении министерства.

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Ранее лётчики ВКС РФ ликвидировали командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. Атака проведена с использованием самолётов Су-34. Удары были нанесены с помощью ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет контролировать неуправляемые снаряды.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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