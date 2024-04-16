Космический мусор упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде
Фрагмент стойки оборудования обеспечения полётов, использовавшейся для установки батарей Международной космической станции на грузовой поддон. Деталь пережила вход в атмосферу Земли 8 марта 2024 года и врезалась в дом во Флориде. Фото © NASA
Мусор с Международной космической станции (МКС) упал на Землю и пробил крышу дома в США. Об этом сообщает издание Space со ссылкой на NASA. Там пояснили, что в марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями. Ожидалось, что космический мусор весом около 5,8 тысячи фунтов полностью сгорит в атмосфере 8 марта 2024 года, однако часть конструкции пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе, штат Флорида.
Рухнувший на крышу цилиндрический объект весит чуть более семи килограммов и достигает 10,5 сантиметра в высоту.
"На основании экспертизы агентство определило, что обломки представляют собой опору оборудования обеспечения полёта NASA, используемую для установки батарей на грузовой поддон", — говорится в сообщении агентства.
Напомним, что недавно горящая в небе "комета" напугала хабаровчан, но всё оказалось прозаичнее. Специалисты развеяли домыслы. По их мнению, в небе появился обычный космический мусор.