Космический мусор упал на Землю и пробил крышу дома во Флориде

Мусор с Международной космической станции (МКС) упал на Землю и пробил крышу дома в США. Об этом сообщает издание Space со ссылкой на NASA. Там пояснили, что в марте 2021 года с МКС выбросили в космос грузовой поддон с изношенными батареями. Ожидалось, что космический мусор весом около 5,8 тысячи фунтов полностью сгорит в атмосфере 8 марта 2024 года, однако часть конструкции пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе, штат Флорида.