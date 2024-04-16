Пациентка "СМ-Клиники" предвидела свою смерть: "Если умру — не спускай на самотёк" Муж умершей пациентки "СМ-Клиники" рассказал о её предчувствии перед операцией 16 апреля, 11:41 Скончавшаяся после операции пациентка "СМ-клиники" предчувствовала свою смерть. Обложка © Telegram / Mash

Скончавшаяся после пластической операции в московской "СМ-Клинике" пациентка предчувствовала, что всё закончится плохо, и просила близких не пускать дело на самотёк в случае её гибели. Об этом Mash узнал от мужа погибшей.

40-летняя Юлия П. собралась сделать подтяжку живота в клинике на Сенежской улице в Москве. Незадолго до смерти она поделилась с семьёй своим трагическим предчувствием. Женщине даже пришлось сдвинуть операцию по срокам, так как у неё обнаружили низкий гемоглобин и назначили курс капельниц с железом.

По словам вдовца, в последние дни супруга сильно нервничала и перед поездкой в больницу напугала его страшным наставлением: "Если я умру — не спускай на самотёк".

Напомним, 14 апреля 2024 года в частной столичной "СМ-клинике" умерла 40-летняя пациентка Юлия П. после операции по абдоминопластике живота. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших смерть".

Авторы Татьяна Миссуми